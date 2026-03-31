Tecniche maschili l’Italia prova a cambiare rotta | Mölgg e Blardone idee forti per ripartire

L’Italia dello sci alpino cerca di rinnovarsi dopo una stagione ricca di medaglie olimpiche, vittorie importanti e Coppe di specialità. Due atleti, Mölgg e Blardone, sono stati indicati come figure chiave per rilanciare il settore e proporre nuove tecniche e strategie. La Federazione valuta diverse opzioni per migliorare le prestazioni e rafforzare la squadra nel prossimo futuro.

Lo sci alpino italiano arriva da una stagione complessivamente molto positiva, impreziosita da medaglie olimpiche, successi di prestigio e Coppe di specialità. In questo quadro brillante, però, resta una zona d’ombra che continua a pesare: le discipline tecniche maschili. Tra slalom e gigante, infatti, il bilancio dell’ultimo inverno è stato ancora deludente, con un solo podio raccolto da Alex Vinatzer nel gigante di Beaver Creek e una sensazione generale di ritardo rispetto alle grandi nazioni. È proprio da qui che nasce il dibattito sulle possibili mosse della federazione, con due nomi simbolici che stanno tornando d’attualità: Manfred Molgg e Massimiliano Blardone. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Sci alpino, l’Italia arruola Mölgg e Blardone come allenatori per risollevare slalom e gigante? Colpo mediatico o realtà? Direttiva Ue anticorruzione, l’Italia costretta a cambiare rotta davveroRoma - Via libera dell’Europarlamento alle nuove norme sulla corruzione: pressione sull’Italia per reintrodurre reati chiave, tensioni politiche e... Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Curling, l’Italia al via del Mondiale maschile con una squadra inedita - FISG; Svelate le sedi dei Campionati del mondo di pallavolo maschile 2027 in Polonia; Sestriere: i Campionati Italiani Assoluti 2026, dall’1 a 3 aprile, accendono le piste della Vialattea; Tutto pronto per i Mondiali maschili di curling nello Utah: l'Italia con una grande novità. nelle discipline tecniche maschili e femminili proprio non esistiamo e il futuro non è proprio roseo. facebook