Seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museo | ecco tutte le realtà di Firenze e provincia aperte per l’occasione

Il 18 e 19 aprile 2026 si svolge la seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museo, un evento che coinvolge numerose realtà di Firenze e della sua provincia. In questa occasione, molte case museo dedicate a personalità di rilievo apriranno le proprie porte al pubblico, consentendo di visitare luoghi e ambienti legati a figure storiche e culturali di rilievo. L'iniziativa vede per il secondo anno consecutivo la partecipazione di diverse realtà museali locali e internazionali.

Tante realtà fiorentine e della provincia aderiscono alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di personalità illustri, iniziativa che si terra? il 18 e 19 aprile 2026 e vedra?, per il secondo anno consecutivo, case museo di tutto il mondo aprire simultaneamente le porte.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Seconda edizione delle Giornate internazionali delle case museoArezzo, 13 aprile 2026 – Tante realtà aretine e della provincia aderiscono alle Giornate Internazionali delle Case della Memoria e dei Musei di... Villa De Lollis: apertura speciale per le “Giornate internazionali delle case museo”Nel fine settimana del 18 e 19 aprile si terrà la seconda edizione della “Giornate internazionali delle case museo”: per l’occasione si potrà entrare...