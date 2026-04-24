Ponte di Tiberio via al restauro Scattano le chiusure a maggio | più luce alle pietre antiche

A partire da maggio, il ponte di Tiberio rimarrà chiuso al traffico per circa un mese. La chiusura è stata decisa per permettere il montaggio delle impalcature necessarie ai lavori di pulizia delle pietre antiche. Questa operazione, spiegano dall'amministrazione locale, coinvolge specialisti che accederanno alla struttura attraverso il ponteggio installato temporaneamente. L'intervento mira a preservare e valorizzare il patrimonio storico della zona.

Chiude il ponte di Tiberio per buona parte del mese di maggio. La decisione è necessaria, spiegano dal municipio riminese, per consentire il montaggio del ponteggio su cui gli esperti saliranno per pulire l’antico ponte romano. L’operazione di ripulitura delle antiche pietre avrà inizio il 4 di maggio. Dopo il ponte turistico che porterà in riviera decine di migliaia di visitatori, il ponte fatto realizzare da Tiberio si prenderà una pausa per tornare al vecchio splendore. Il progetto di restauro è stato sviluppato sulla base di rilievi tridimensionali e fotogrammetrici eseguiti con un drone. Il lavoro è stato condiviso dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, e parte da un principio, quello del minimo intervento.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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