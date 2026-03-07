Conte ha navigato per mesi nel mare in tempesta è un fuoriclasse che incide più di quanto sembri

In una giornata di calcio, il Napoli ha battuto il Torino 2-1 in una partita che ha visto il team partenopeo dominare il gioco, ma commettere un errore che ha riacceso le speranze degli avversari. La partita si è conclusa con il Napoli che ha mantenuto il vantaggio, nonostante un episodio che ha complicato il risultato. Il match ha mostrato le difficoltà e le qualità delle due formazioni.

De Bruyne fa ammattire il recupero, rendendolo quasi nullo: gestisce, copre, gioca da mediano d'altri tempi quando ripiega per fermare una ripartenza pericolosa. Ni Napoli 06032026 - campionato di calcio serie A Napoli-Torino foto Nicola IanualeImage Sport nella foto: esultanza gol Alisson Santos Il Napoli batte anche il Torino quasi in scioltezza, poi si autogenera la solita cappellata che dà speranza più ai cronisti che al Torino. Alisson Santos è pronto per Napoli: con quella faccia e quei numeri danzanti potrebbe animare anche le partite di calcetto dei bambini ai matrimoni dei camorristi. Ah no, quella è un'altra storia. La partita. D'Aversa ha dato più vita al Torino e si vede.