Latina costa a rischio erosione | VIA e VIA per salvare il litorale e scongiurare la perdita di fondi regionali

A Latina, la costa rischia di scomparire a causa dell'erosione, e ora si tenta di approvare le autorizzazioni ambientali per proteggere il litorale. La regione ha stanziato fondi importanti, ma senza interventi rapidi, si rischia di perdere risorse preziose. Le autorità stanno cercando di accelerare le procedure per mettere in sicurezza le spiagge e preservare il territorio.

Latina, la costa a rischio: tra valutazioni ambientali e la corsa contro il tempo per evitare il dissesto. La costa di Latina è al centro di un dibattito acceso. L’amministrazione comunale assicura che il progetto di difesa dall’erosione marina prosegue, nonostante le critiche e le complessità legate alle valutazioni ambientali. In gioco ci sono non solo la salvaguardia del litorale, ma anche la possibilità di perdere importanti finanziamenti. La situazione richiede un intervento rapido e coordinato per scongiurare danni irreversibili. Il progetto sotto la lente: VIA e VIA per un litorale fragile.🔗 Leggi su Ameve.eu

La Regione Marche ha avviato una corsa contro il tempo per trovare 750mila euro necessari a fermare l’erosione lungo il litorale di Porto Recanati e della Riviera del Conero.

A Agrigento, le onde alte e le mareggiate continuano a erodere le spiagge, spingendo le autorità a cercare soluzioni più efficaci.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.