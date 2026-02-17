Latina costa a rischio erosione | VIA e VIA per salvare il litorale e scongiurare la perdita di fondi regionali
A Latina, la costa rischia di scomparire a causa dell'erosione, e ora si tenta di approvare le autorizzazioni ambientali per proteggere il litorale. La regione ha stanziato fondi importanti, ma senza interventi rapidi, si rischia di perdere risorse preziose. Le autorità stanno cercando di accelerare le procedure per mettere in sicurezza le spiagge e preservare il territorio.
Latina, la costa a rischio: tra valutazioni ambientali e la corsa contro il tempo per evitare il dissesto. La costa di Latina è al centro di un dibattito acceso. L’amministrazione comunale assicura che il progetto di difesa dall’erosione marina prosegue, nonostante le critiche e le complessità legate alle valutazioni ambientali. In gioco ci sono non solo la salvaguardia del litorale, ma anche la possibilità di perdere importanti finanziamenti. La situazione richiede un intervento rapido e coordinato per scongiurare danni irreversibili. Il progetto sotto la lente: VIA e VIA per un litorale fragile.🔗 Leggi su Ameve.eu
Marche, erosione costiera: Acquaroli cerca 750mila euro per salvare Riviera del Conero e litorale di Porto Recanati.
La Regione Marche ha avviato una corsa contro il tempo per trovare 750mila euro necessari a fermare l’erosione lungo il litorale di Porto Recanati e della Riviera del Conero.
Agrigento, coste a rischio: tra erosione, mareggiate e ricerca di soluzioni sostenibili per la difesa del litorale.
A Agrigento, le onde alte e le mareggiate continuano a erodere le spiagge, spingendo le autorità a cercare soluzioni più efficaci.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Difesa della costa, il Comune assicura: Il progetto non cambia; Lido di Latina, la spiaggia non c'è più da Foce Verde a Rio Martino. I balneari: Stavolta perdiamo tutto; Cortocircuito in Regione Lazio: boccia e promuove nello stesso momento il Progetto salva-spiaggia di Latina. 5,5 milioni di € a rischio, il Comune va avanti; PROGETTO CONTRO L’EROSIONE A LATINA, DI COCCO: NON CI SONO PIÙ ALIBI.
Lido di Latina, la spiaggia non c'è più da Foce Verde a Rio Martino. I balneari: «Stavolta perdiamo tutto»La spiaggia di Latina non c'è più. Ma non c'è più da Foce Verde a Rio Martino. Non c'è più nel tratto urbanizzato fino a Capoportiere, ... ilmessaggero.it
Difesa della costa, il Comune assicura: Il progetto non cambiaDI Cocco: Regione ha solo chiesto chiarimenti, l'intervento non è in discussione e va avviato entro l'anno per non perdere i fondi ... latinatoday.it
OSTERIA da Sor Augusto via dei monti Lepini latina PANINOTECA da Sor Augusto via a costa latina 334 9034322 #dasoraugusto #luxuryfood #inimitabilegustoitaliano #mangiarebene #mangiareitaliano #paninoitaliano #mangiarealatina facebook