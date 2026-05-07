Il Teatro San Ferdinando ospiterà il 9 e il 10 maggio la rappresentazione di “Un sabato, con gli amici”, una black comedy noir scritta da Andrea Camilleri. Lo spettacolo, che si svolge in due serate, affronta temi legati ai segreti, ai traumi e alla fragilità degli equilibri interiori attraverso un racconto teatrale che mescola elementi di umorismo nero e dramma. La pièce mira a coinvolgere il pubblico con un approccio diretto e intenso.

Al Teatro San Ferdinando il 9 e 10 maggio “Un sabato, con gli amici”, una black comedy noir che smaschera segreti, traumi e fragili equilibri dell’animo umano. Marco Grossi firma l’adattamento teatrale e la regia di Un sabato, con gli amici, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri (Mondadori 2009) tra i titoli meno conosciuti dell’autore, lontano dalle consuete ambientazioni siciliane. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro San Ferdinando per due sole repliche: sabato 9 maggio alle ore 19.00 e domenica 10 maggio alle ore 18.00. Si tratta di una rilettura dell’opera narrativa in cui la commedia finisce per insinuarsi inesorabilmente nelle trame del dramma, stravolgendone codici e significati, rendendo il messaggio ancora più crudo e incisivo, pur nel mantenimento di un registro ironico.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Al Teatro San Ferdinando in scena “Un sabato, con gli amici” di Andrea Camilleri

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