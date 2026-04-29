Domani è giovedì, eppure al Teatro Sperimentale di Ancona si potrà trascorrere " Un sabato, con gli amici ". Il mistero è presto svelato: "Un sabato, con gli amici" è il titolo dello spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, che andrà in scena appunto domani sera (ore 20.30). La proposta di Marche Teatro si inserisce tra le iniziative per il centenario della nascita del popolarissimo scrittore siciliano, promosso dal Fondo Andrea Camilleri insieme al Comitato Nazionale ‘Camilleri 100’. La regia è di Marco Grossi, il quale firma anche l’adattamento teatrale del testo. Le scene sono di Filippo Sarcinelli, le luci di Claudio De Robertis, i costumi di Monica De Giuseppe, le musiche di Oliviero Forni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Metti "Un sabato, con gli amici". Omaggio al centenario di Camilleri

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