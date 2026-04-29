Scena Contemporanea si chiude con Camilleri | al Teatro Sperimentale Un sabato con gli amici

ANCONA - Giovedì 30 aprile alle ore 20:30 al Teatro Sperimentale di Ancona va in scena l’ultimo appuntamento di Scena Contemporanea Spazi di Creatività Illimitata, cartellone curato da Marche Teatro. Sul palco lo spettacolo “Un sabato, con gli amici” libero adattamento di Marco Grossi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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