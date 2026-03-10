Felice anniversario in scena al teatro Fenaroli di Lanciano

Domenica 22 marzo alle 17 al teatro Fenaroli di Lanciano si tiene la messa in scena di “Felice anniversario” della compagnia gli Ignoti di Napoli. Lo spettacolo è scritto da Roberta Amoroso e si ispira a “Rumors” di Neil Simon, con regia di Patrizia Pozzi. L’evento presenta una commedia di Neil Simon, celebre autore americano.

Il grande commediografo americano Neil Simon ha scritto questa commedia nel 1990, ambientandola a New York. Il felice adattamento di Roberta Amoroso la colloca a Napoli. Il "Trasloco" arricchisce la piece di spunti comici e divertimento grazie alle inflessioni dialettali perfettamente funzionali e al clima partenopeo abituato alle situazioni paradossali. La trama, infatti, prevede una festa di anniversario di matrimonio di un personaggio importante, in una casa dell'alta borghesia, dove gli invitati, al loro arrivo, sono sorpresi dalla mancanza dei festeggiati e del personale di cucina. chissà perché!? Questa commedia è un groviglio di situazioni divertenti in cui i personaggi, trovandosi in una situazione compromettente, tentano di inventare storie "credibili" per superare l'imbarazzo e le domande della polizia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

