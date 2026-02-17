Teatro Sannazzaro | iniziativa de I Nostri Miti di Pomigliano a sostegno della ricostruzione

Il teatro Sannazzaro di Pomigliano d’Arco ha subito un incendio, e questa perdita ha portato i residenti a organizzare un evento speciale de I Nostri Miti per raccogliere fondi e aiutare a ricostruirlo. La serata, prevista per questa primavera, prevede spettacoli e iniziative di solidarietà, con l’obiettivo di riaccendere le luci in un luogo caro alla comunità. L’incendio ha distrutto gran parte della struttura, lasciando vuoto un punto di riferimento culturale e sociale del paese.

POMIGLIANO D'ARCO, 17 FEBBRAIO – Un'edizione primaverile straordinaria per sostenere la ricostruzione del Teatro Sannazzaro distrutto dall'incendio che lo ha devastato. Il festival teatrale I Nostri Miti di Pomigliano d'Arco annuncia la nascita della Spring Edition 2026, intitolata "Il Teatro Rinasce", con l'obiettivo di trasformare la ferita subita da uno dei simboli culturali della città in un grande progetto di solidarietà e rilancio. La manifestazione si terrà tra aprile e maggio e sarà articolata come una serata-evento con performance teatrali e musicali, interventi istituzionali e una raccolta fondi destinata interamente al percorso di ricostruzione dello storico spazio napoletano.