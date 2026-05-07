Al Teatro Comunale c' è Combattimento 400 rilettura del dramma di Tancredi e Clorinda

Prosegue l’Altro Suono festival al Teatro Comunale di Modena. Domenica 10 maggio alle 20.30 va in scena "Combattimento 400: Claudio Monteverdi incontra Abd al?Qadir Maraghi", ovvero il dramma Tancredi e Clorinda riformulato fra Oriente e Occidente. A proporre lo spettacolo, il complesso vocale e.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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