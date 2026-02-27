Rilettura di Shakespeare | al Teatro La Ribalta arriva La bisbetica addomesticata

Al Teatro La Ribalta di Salerno si terrà una rappresentazione dello spettacolo teatrale

Appuntamento con lo spettacolo teatrale "La bisbetica addomesticata", in scena presso il Teatro La Ribalta di Salerno. La rappresentazione è prevista per sabato 28 febbraio alle ore 21:00. L'opera, una riscrittura diretta da Valentina Mustaro per la compagnia La Ribalta, è un adattamento de "La bisbetica domata" di William Shakespeare strutturato secondo i meccanismi del metateatro e della Commedia dell'Arte. L'impianto scenico prevede l'impiego di quattro attori uomini che interpretano la totalità dei ruoli, compresi quelli femminili, riprendendo le consuetudini del teatro elisabettiano. La narrazione si sviluppa su due... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

La Bisbetica Addomesticata al Teatro La Ribalta: date e dettagliSabato 13 e domenica 14 dicembre il Teatro La Ribalta di Salerno presenta una sorprendente reinterpretazione de “La Bisbetica Addomesticata”, diretta...

Salerno, il Teatro La Ribalta porta in scena "La Bisbetica Addomesticata"Sabato e domenica, 13 e 14 dicembre, il Teatro La Ribalta di Salerno accoglie la compagnia padrona di casa con una nuova e sorprendente creazione:La...

Romeo y Julieta de William Shakespeare no es tan original. #libros #14defebrero #amor

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: Shakespeare fa il pieno alle Muse con Otello. Sul palco fino a domenica nella rilettura di Dacia Maraini; Ale & Franz al Teatro Sociale di Busto Arsizio con Capitol’Ho per i 30 anni di carriera; Giorgio Pasotti: Eliminare i telefonini fino ai 16 anni, dedicare quel tempo all'educazione teatrale e civica; Scarlet (2025) di Mamoru Hosoda - Recensione.

Rilettura di Shakespeare: al Teatro La Ribalta arriva La bisbetica addomesticataAppuntamento con lo spettacolo teatrale La bisbetica addomesticata, in scena presso il Teatro La Ribalta di Salerno. La rappresentazione è prevista per sabato 28 febbraio alle ore 21:00. salernotoday.it

Ale & Franz al Teatro Sociale di Busto Arsizio con Capitol’Ho per i 30 anni di carrieraDomenica 1 marzo alle 21 il celebre duo comico porta in scena uno spettacolo che ripercorre trent’anni di teatro tra personaggi storici, nuove sorprese e una rilettura irriverente di Shakespeare ... varesenews.it

La Stagione Teatrale 2025-2026 prosegue con una tragedia senza tempo che parla ancora al presente: “Otello” di William Shakespeare arriva in scena in una nuova intensa rilettura. - . Teatro Stabile d’Abruzzo, Marche - facebook.com facebook