Stasera al cinema Saffi, il pubblico potrà vedere il film 'Illusione' diretto da Archibugi. I primi dieci lettori che presenteranno questa pagina alla cassa, a partire dalle 20, riceveranno un biglietto omaggio per l’ingresso. La promozione si rivolge a chi desidera assistere alla proiezione e si apre con questa opportunità.

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20.30. In cartellone arriva Illusione. Il film diretto da Francesca Archibugi si svolge nella periferia di Perugia dove una ragazzina viene trovata priva di sensi in un fosso. Indossa un completo d’alta moda, è bellissima, apparentemente morta. Ma proprio mentre la polizia sta per portare via il corpo, un sospiro rivela che è ancora viva. Si chiama Rosa Lazar (Angelina Andrei), è moldava e ha meno di sedici anni. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi (Jasmine Trinca), impegnata in un’indagine complessa che coinvolge un vasto giro di prostituzione minorile collegato all’Est Europa e forse, ai vertici del Parlamento Europeo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al Saffi arriva ’Illusione’ di Archibugi

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