Illusione recensione | Francesca Archibugi riflette sull' alterazione della realtà

Una nuova produzione teatrale porta in scena una storia senza tempo, in cui la regista miscela diversi toni, drammi e umori. La rappresentazione si svolge con un cast che, nonostante alcune difficoltà, riesce a mantenere un buon livello di interpretazioni. La narrazione si concentra sull'illusione e sulla percezione della realtà, senza aggiungere elementi esterni o analisi approfondite. Lo spettacolo si presenta come un intreccio di emozioni e contrasti, senza particolari innovazioni.

La regista porta in scena una storia senza tempo, mischiando toni, drammi e umori. Se non tutto gira al meglio, il cast fa la sua parte. Su tutti la giovane rivelazione Angelina Andrei. Un veloce ma doveroso incipit: questa non sarà di certo una recensione alle (altre) recensioni (lungi da noi), ma va detto che l'opinione che aleggia su Illusione di Francesca Archibugi è forse ingiusta. La soggettività è insindacabile, ma dall'altra parte la lettura di alcune opinioni - lasciatecelo dire - se confrontate con altri titoli decisamente meno riusciti, suscita qualche perplessità. Chiaro, l'opera dell'Archibugi, scritta insieme a due penne sempre interessanti come quelle di Laura Paolucci e Francesco Piccolo, non è di certo capace di cambiare il corso del cinema italiano, ma non è neanche scadente com'è stata descritta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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