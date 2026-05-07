Al prefetto Volpe il Premio Internazionale Il Combattente
Il 6 maggio, la Federazione Italiana dei Combattenti Alleati ha incontrato il prefetto di Caserta. Durante l'evento, è stato consegnato a Lucia Volpe, nel ruolo di prefetto, il Premio Internazionale “Il Combattente”. La F.I.D.C.A., che è un’associazione riconosciuta come Ente Morale, ha organizzato questa cerimonia per premiare il prefetto. La consegna si è svolta alla presenza dei rappresentanti dell’associazione e di altre autorità locali.
La Federazione Italiana dei Combattenti Alleati (F.I.D.C.A.), Associazione Combattentistica riconosciuta Ente Morale, nella giornata di ieri (6 maggio), ha incontrato il prefetto di Caserta, Lucia Volpe, alla quale ha consegnato il Premio Internazionale “Il Combattente”, conferimento già.🔗 Leggi su Casertanews.it
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