Al prefetto Volpe il Premio Internazionale Il Combattente

Il 6 maggio, la Federazione Italiana dei Combattenti Alleati ha incontrato il prefetto di Caserta. Durante l'evento, è stato consegnato a Lucia Volpe, nel ruolo di prefetto, il Premio Internazionale “Il Combattente”. La F.I.D.C.A., che è un’associazione riconosciuta come Ente Morale, ha organizzato questa cerimonia per premiare il prefetto. La consegna si è svolta alla presenza dei rappresentanti dell’associazione e di altre autorità locali.