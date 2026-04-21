Durante il Lecce Tattoo Fest è stato premiato un tatuaggio raffigurante la scena di un assalto a un portavalori, suscitando reazioni da parte delle autorità. Il prefetto di Lecce ha commentato che si tratta di un linguaggio mafioso che deve essere disprezzato. La premiazione ha attirato l’attenzione pubblica, evidenziando il dibattito sulla rappresentazione di atti violenti attraverso l’arte del tatuaggio.

“Un linguaggio mafioso che va disprezzato”. È questo il senso dell’intervento il prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno, che ha criticato la premiazione al Lecce Tattoo Fest di un tatuaggio con lo schema di una clamorosa e violenta rapina a un portavalori. La polemica esplosa dopo la rassegna, patrocinata dalla Regione Puglia, si è trasformata così in un caso pubblico, come riporta il Nuovo Quotidiano di Puglia. A scatenare la bufera è stata la pubblicazione, sui canali ufficiali del festival, delle immagini dei tatuaggi premiati. Tra questi, uno in particolare ha attirato l’attenzione: inciso sulla schiena di un giovane di Squinzano, raffigura l’assalto al portavalori avvenuto il 9 febbraio sulla Lecce-Brindisi, un episodio violento che aveva messo in pericolo civili e forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il tatuaggio con l’assalto al portavalori vince un premio al Lecce Tattoo Fest, il prefetto: “Linguaggio mafioso da disprezzare”

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