Ennesima rissa in piazza a Bellizzi il sindaco Volpe | Ora basta intervenga il prefetto

A Bellizzi si è verificata un'altra rissa in Piazza Giovanni XXIII, portando all'intervento dei Carabinieri che hanno riportato la situazione alla calma. Il sindaco ha chiesto l'intervento del prefetto, commentando che la situazione in quella zona necessita di misure immediate. È il secondo episodio di questo tipo nel giro di pochi giorni nella stessa piazza, che rappresenta il principale punto di ritrovo del paese.

Una nuova rissa in Piazza Giovanni XXIII riaccende l'allarme sicurezza a Bellizzi. L'episodio, l'ennesimo che si registra nella principale piazza del comune salernitano, ha visto l'intervento dei Carabinieri, che hanno ristabilito l'ordine sul posto.La denuncia del sindacoA fare il punto della.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ancona, maranza che spacciano sul sagrato, l’Sos del parroco a sindaco e prefetto: “Si ubriacano, fanno a botte. Ora basta” Gang con i cani: "Intervenga il prefetto"Dopo l’aggressione di pochi giorni fa e la mancanza di risposte efficaci, anche il Codacons interviene sulla sicurezza del Rondò e della gang che sta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Spunta un coltello durante una rissa in piazza: ''E' tempo di intervenire prima che accada qualcosa di irreparabile; L’ennesima rissa, paura a Corsico: scatta l’ordinanza; Maxi-rissa a Merano, le telecamere inchiodano gli autori: denunciati in dieci; Cellulari, tornano i blitz in borghese. Menguzzo alla guida dei vigili urbani. Apre alla riaccensione degli autovelox. Ennesima rissa in piazza a Bellizzi. Lo sfogo del sindaco: Questo scempio va bloccato, la città va vissuta in sicurezzaEnnesima rissa in Piazza Giovanni XXIII a Bellizzi. A renderlo noto è stato il sindaco Mimmo Volpe tramite un post su Facebook in cui ringrazia i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia per il cele ... ondanews.it Sicurezza a Bellizzi: il Sindaco Volpe invoca il pugno di ferro dopo l’ennesima rissaEnnesima rissa a Bellizzi in Piazza Giovanni XXIII. Il Sindaco Mimmo Volpe annuncia tolleranza zero: richiesti il Daspo Urbano e un comitato per la sicurezza ... infocilento.it Ennesima rissa a Bellizzi in Piazza Giovanni XXIII. Il Sindaco Mimmo Volpe annuncia tolleranza zero: richiesti il Daspo Urbano e un comitato per la sicurezza - facebook.com facebook