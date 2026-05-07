Al PalaMiwa c’è uno spettatore d’eccezione | Polonara emoziona gli appassionati sanniti

Al PalaMiwa, durante una partita di basket, si è presentato come spettatore un atleta che, nonostante abbia lasciato la squadra, ha attirato l’attenzione di tifosi e presenti. La presenza di questa figura ha suscitato emozioni tra gli appassionati, che hanno assistito a un momento insolito e carico di significato. L’atleta ha seguito l’evento senza partecipare attivamente alla gara, mantenendo un ruolo di semplice spettatore.

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Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante l’addio, il richiamo del parquet è troppo grande. E non potrebbe essere altrimenti per chi ha vinto campionati in quattro paesi diversi, ha onorato il basket e ha provato a rimanerci attaccato nonostante tutto, anche quando il fisico gli ha dato segnali completamente opposti. La sorpresa e la gioia è stata tanta nel vedere Achille Polonara entrare al PalaMiwa di Benevento per assistere alla sfida di play off di Serie B Interregionale tra i padroni di casa e Reggio Calabria. Un fiume di applausi, occhi tutti per lui e l’emozione di chi riceve una marea di affetto ogni volta che si fa vedere in un campo di gioco.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al PalaMiwa c’è uno spettatore d’eccezione: Polonara emoziona gli appassionati sanniti Notizie correlate TS – Juve al lavoro, i bianconeri prendono la mira verso l’Atalanta. E c’è uno spettatore… d’eccezione2026-04-07 19:02:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Juve subito al lavoro. Il doppio ex Pioli spettatore d’eccezione per Lazio-Milan allo stadio ‘Olimpico’Spettatore d'eccezione, stasera, allo stadio 'Olimpico' di Roma per Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle... Altri aggiornamenti Si parla di: Basket, Playoff Serie B Interregionale: al PalaMiwa Gara 2 tra Miwa e Viola Reggio Calabria; La serie si sposta al PalaMiwa | giovedì Gara 2 tra Miwa e Viola. Como-Roma, spettatore speciale: c'è Antonio Cassano al Sinigaglia per il big matchSpettatore d'eccezione oggi al Sinigaglia per Como-Roma. Ai cancelli del pre accesso dello stadio dei biancoblù, infatti, si è presentato a bordo della sua macchina l'ex attaccante giallorosso dal ... tuttomercatoweb.com