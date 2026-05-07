Al PalaMiwa c’è uno spettatore d’eccezione | Polonara emoziona gli appassionati sanniti
Al PalaMiwa, durante una partita di basket, si è presentato come spettatore un atleta che, nonostante abbia lasciato la squadra, ha attirato l’attenzione di tifosi e presenti. La presenza di questa figura ha suscitato emozioni tra gli appassionati, che hanno assistito a un momento insolito e carico di significato. L’atleta ha seguito l’evento senza partecipare attivamente alla gara, mantenendo un ruolo di semplice spettatore.
Tempo di lettura: 2 minuti Nonostante l’addio, il richiamo del parquet è troppo grande. E non potrebbe essere altrimenti per chi ha vinto campionati in quattro paesi diversi, ha onorato il basket e ha provato a rimanerci attaccato nonostante tutto, anche quando il fisico gli ha dato segnali completamente opposti. La sorpresa e la gioia è stata tanta nel vedere Achille Polonara entrare al PalaMiwa di Benevento per assistere alla sfida di play off di Serie B Interregionale tra i padroni di casa e Reggio Calabria. Un fiume di applausi, occhi tutti per lui e l’emozione di chi riceve una marea di affetto ogni volta che si fa vedere in un campo di gioco.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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