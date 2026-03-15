Il doppio ex Pioli spettatore d’eccezione per Lazio-Milan allo stadio ‘Olimpico’

Stefano Pioli, ex allenatore della Lazio e del Milan, è stato presente allo stadio ‘Olimpico’ di Roma durante la partita tra le due squadre. Era uno spettatore d’eccezione nel settore riservato ai ospiti, osservando da vicino l’incontro tra le due compagini. La sua presenza ha attirato l’attenzione di tifosi e appassionati presenti all’interno dello stadio.

Spettatore d'eccezione, stasera, allo stadio 'Olimpico' di Roma per Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45: mister Stefano Pioli. Pioli sugli spalti dello stadio capitolino, dunque, per assistere alla sfida tra i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri: il tecnico emiliano ha allenato ambedue le compagini in passato. Pioli ha allenato la Lazio per due anni, dal 2014 al 2016, non terminando la seconda stagione per via di un esonero in favore dell'allora debuttante Simone Inzaghi. Successivamente, dal 2019 al 2024, ha diretto il Milan. Vincendo, come noto, lo Scudetto 2022. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il doppio ex Pioli spettatore d’eccezione per Lazio-Milan allo stadio ‘Olimpico’ Articoli correlati Lazio-Atalanta (Coppa Italia, 04-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol allo stadio OlimpicoLa seconda semifinale d’andata di Coppa Italia va in scena mercoledì sera all’Olimpico e vede di fronte Lazio e Atalanta. Lazio-Milan con i tifosi laziali allo stadio “per l’ultima volta in stagione”: niente derby e Inter?La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito va avanti ma i gruppi organizzati hanno deciso che saranno allo stadio per l'ultima volta in... Una raccolta di contenuti su Il doppio ex Pioli spettatore... Argomenti discussi: Adani: Ha spesso vinto chi ha meritato, non le squadre più forti. Il Milan di Pioli, il Napoli di Spalletti... l'Inter è la più forte. MN - Stefano Pioli presente all'Olimpico per Lazio-MilanPer il big match di questa sera tra Lazio e Milan, che chiude il programma domenicale della 29^ giornata di campionato di Serie A Enilive, tornano in massa i tifosi biancocelesti, in aperta ... milannews.it Lazio-Milan, Pancaro: Partita aperta. Le squadre di Sarri giocano bene, Allegri…Le dichiarazioni rilasciate dal doppio ex sul match in programma stasera all'Olimpico tra i biancocelesti di Sarri e i rossoneri di Allegri ... msn.com