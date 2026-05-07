Al PalabancaEventi si ricostruisce l’attacco alla Banca d’Italia di Baffi del 1979

Lunedì 11 maggio alle 18 si terrà al PalabancaEventi di via Mazzini la presentazione di un nuovo volume dedicato all’attacco alla Banca d’Italia avvenuto nel 1979. Il libro, scritto da Beniamino Andrea Piccone, approfondisce gli eventi legati all’attacco e alla difesa di Paolo Baffi, ex governatore della banca centrale. L’incontro è organizzato in occasione di questa pubblicazione e offrirà l’opportunità di conoscere dettagli storici su quell’episodio.