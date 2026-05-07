Al PalabancaEventi si ricostruisce l’attacco alla Banca d’Italia di Baffi del 1979
Lunedì 11 maggio alle 18 si terrà al PalabancaEventi di via Mazzini la presentazione di un nuovo volume dedicato all’attacco alla Banca d’Italia avvenuto nel 1979. Il libro, scritto da Beniamino Andrea Piccone, approfondisce gli eventi legati all’attacco e alla difesa di Paolo Baffi, ex governatore della banca centrale. L’incontro è organizzato in occasione di questa pubblicazione e offrirà l’opportunità di conoscere dettagli storici su quell’episodio.
Appuntamento alle 18 con la presentazione del volume di Beniamino Andrea Piccone “Attacco alla Banca d’Italia-La difesa di Paolo Baffi”: questo il titolo del volume di Beniamino Andrea Piccone che verrà presentato lunedì 11 maggio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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