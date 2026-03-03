Festa della donna Laura Morante ospite della Banca di Piacenza al PalabancaEventi

Domenica 8 marzo, al PalabancaEventi di via Mazzini, la Banca di Piacenza ha organizzato un incontro alle 17 con l’attrice e regista Laura Morante in occasione della Festa della donna. L’evento ha visto la presenza di un ospite d’eccezione che ha partecipato a un appuntamento pubblico dedicato alla ricorrenza. La serata si è svolta nel rispetto del programma prestabilito.

La mostra offre diverse possibilità di fruizione ed è curata dal direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli, in collaborazione con Neo (Narrative... Online il nuovo sito della Banca di PiacenzaLa Banca di Piacenza ha il suo nuovo sito web istituzionale, on line a partire dal 15 dicembre (bancadipiacenza.