Da domani sera a domenica, il centro storico di Cesenatico si trasformerà in un grande ristorante all’aperto per l’edizione 2026 di Azzurro come il Pesce. La manifestazione dura quattro giorni e coinvolge la zona centrale della località, nota per la sua tradizione marinara. L’evento prevede un’ampia offerta gastronomica a base di pesce, con numerosi stand e iniziative legate alla cucina locale.

Cesenatico, 21 aprile 2026 – Per quattro giorni, Cesenatico sarà la capitale della cucina marinara. Da domani sera a domenica, la località ospita l’ edizione 2026 di Azzurro come il Pesce, la kermesse che trasforma il centro storico in un grande ristorante a cielo aperto. Ma non c’è solo la cucina di mare, al centro delle attrazioni, perché seguendo un progetto iniziato già da qualche anno, saranno molte anche le occasioni di divertimento e di iniziative culturali, che si sviluppano lungo il porto canale e nelle piazze del borgo di pescatori. Per i buongustai è il trionfo di sapori della tradizione marinara, per un appuntamento organizzato...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sagre, con ‘Azzurro come il pesce’ il centro si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto

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