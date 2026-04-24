Chi c' era alla prima de Il Diavolo veste Prada a Milano | ecco i vip avvistati

Fuori una folla di appassionati, sul red carpet la sfilata di vip. E davanti alla Rinascente - trasformata per l'occasione nella redazione di Runway - l'iconica décolleté rossa. A Milano giovedì 23 aprile è andata in scena la premiére diffusa de Il Diavolo veste Prada 2, il celebre sequel del.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Il Diavolo Veste Prada 2 #milano

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