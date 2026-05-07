Prosegue lo scontro a distanza fra Romina Power e Al Bano. Dopo l'intervista che la cantante ha concesso a Belve, fra i due si è creata una dolorosa frattura e nella discussione si sono inseriti anche i figli Yari e Cristel. Dopo essersi sfogato nel corso della puntata di Domenica In, Al Bano torna ad affrontare il difficile argomento in un'intervista rilasciata a Oggi. Sulle pagine del settimanale, l'artista ribadisce di aver provato un grandissimo dolore per le parole pronunciate dall'ex moglie. Per lui, gli attacchi di Romina sono stati "un pugno nell'anima". "Mi dispiace che il pilastro non lo abbia visto. Il pilastro c'era, eccome. So quello che ho fatto e quanto ho fatto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al Bano torna sulle parole di Romina Power: "Un pugno nell'anima. La casa era un cimitero"

Notizie correlate

La Volta Buona, pagelle del 6 maggio: Al Bano e Romina, un “pugno nell’anima” (5), mitica Lucianina Littizzetto (10)La puntata odierna de La Volta Buona si è aperta tornando su un argomento che sta tenendo banco in questi ultimi giorni.

Cristel Carrisi contro Al Bano dopo le parole di Romina Power: la famiglia si divide ancora!Lo scontro tra Al Bano e Romina Power, nato dopo l’intervista a Belve e proseguito a Domenica In, coinvolge anche i figli.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Al Bano piange a Domenica In parlando di Ylenia: È viva solo nel mio cuore; Al Bano risponde a Romina Power: Basta con le bugie, io uscivo la notte a cercare nostra figlia Ylenia. Tu dov'eri?; Al Bano durissimo contro Romina Power: La nostra casa era diventata un cimitero. Il pilastro c'era, eccome!; Al Bano ancora contro Romina Power dopo Domenica In: Una madre non ha il diritto di offendere un padre.

Al Bano torna sulle parole di Romina Power: Un pugno nell'anima. La casa era un cimiteroIl cantante è tornato ancora una volta sulle parole pronunciate dall'ex moglie e non accetta scuse: risponde agli attacchi e difende anche la polizia americana ... ilgiornale.it

Al Bano ancora contro Romina Power dopo Domenica In: Una madre non ha il diritto di offendere un padreDopo l'intervista fiume rilasciata a Domenica In, Al Bano torna sulla scomparsa della figlia Ylenia e respinge le accuse pronunciate da Romina Poter a ... fanpage.it

Non si placa il botta e risposta a distanza tra Al Bano e Romina Power - facebook.com facebook

Sal Da Vinci, Elena Santarelli e Romina Power sono gli ospiti della nuova puntata di #Belve, disponibile ora anche su #DisneyPlus. x.com