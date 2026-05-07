Akradina il mercato di viale Tica al voto | 400 firme per salvarlo

Akradina, il mercato di viale Tica, si appresta a votare per determinare il suo futuro, dopo aver raccolto circa 400 firme a sostegno della sua tutela. La proposta riguarda l'imposizione di un limite di 15 banchetti, una misura che ha sollevato dibattiti sulla sicurezza degli studenti e sul funzionamento del mercato stesso. La decisione è attesa e il processo di voto ha incontrato alcune difficoltà tra i membri della maggioranza.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il limite dei 15 banchetti la sicurezza degli studenti?. Perché la maggioranza ha faticato così tanto a votare questa proposta?. Cosa spingerà i consiglieri a cambiare idea dopo i rinvii precedenti?. Come cambierà la viabilità di viale Tica con il mercato stabile?.? In Breve Oltre 400 residenti hanno firmato per mantenere il mercato in largo Ettore Di Giovanni.. Il numero di espositori sarà limitato a 15 per garantire la sicurezza scolastica.. Il consigliere Luigi Cavarra ha presentato la proposta dopo quattro giovedì di sperimentazione.. Il mercato deve garantire la viabilità vicino all'istituto comprensivo Archimede di via Regia Corte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Akradina, il mercato di viale Tica al voto: 400 firme per salvarlo Notizie correlate Chiude il Comala a Torino, 24mila firme per salvarlo e la lettera di un papà: “Sindaco, intervieni rapidamente”L’associazione Eufemia, tra i nuovi gestori, ha licenziato le dipendenti “per tornare a una gestione con soli volontari e servizi esternalizzati”... Formigine, 400 firme per l’alluvione: fognature al collasso, serveFormigine, l'Alluvione e la Lunga Attesa dei Risarcimenti: Una Petizione Scuote la Politica Locale Formigine, in provincia di Modena, è al centro di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Mercato del contadino di viale Tica al voto il 13 maggio,test di tenuta della maggioranza; Giovedì in consiglio comunale il bilancio consuntivo del 2025; Final 4 Under 16 maschili di pallamano alla Palestra Akradina: a Siracusa si assegna il titolo regionale. Il mercato dell'auto cresce a marzo grazie agli incentivi, balzo di StellantisA marzo sono state immatricolate in Italia 185.367 autovetture con una crescita rispetto allo stesso mese del 2025 del 7,6%, mentre nel primo trimestre dell'anno le immatricolazioni sono state 484.802 ... ansa.it Calendario di aperture straordinarie nelle giornate di sabato, dalle ore 9 alle 12, degli uffici circoscrizionali di Akradina, Tiche, Santa Lucia e Belvedere - facebook.com facebook