Chiude il Comala a Torino 24mila firme per salvarlo e la lettera di un papà | Sindaco intervieni rapidamente

Il comitato dei cittadini ha raccolto 24mila firme per salvare il Comala, chiuso a Torino, e un padre ha scritto una lettera al sindaco chiedendo interventi rapidi. La chiusura dell’ex caserma Lamarmora, in corso Ferrucci, ha suscitato preoccupazione tra molti residenti, che temono la perdita di uno spazio culturale importante. I nuovi gestori, appena assegnati, dovranno dimostrare di poter riaprire il luogo al pubblico. La situazione resta incerta e da seguire attentamente.

L’associazione Eufemia, tra i nuovi gestori, ha licenziato le dipendenti “per tornare a una gestione con soli volontari e servizi esternalizzati” Quale sarà il futuro dell’ex caserma Lamarmora, in corso Ferrucci a Torino, è presto per dirlo. Sicuramente, i nuovi gestori degli spazi per quindici anni affidati all’associazione culturale Comala e ora assegnati a una nuova cordata di enti dovranno ricostruire da capo un rapporto di fiducia con gli utenti. Da giorni, infatti, in tantissimi stanno condividendo sui social e non solo il loro rammarico per lo stop alle esperienze e ai progetti che, dal 2011, si sono sviluppati in questo spazio pubblico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Il Comala di Torino chiuderà: al posto dello spazio sociale costruito dal basso, un progetto per startup e imprenditorialitàIl Comune di Torino ha deciso di chiudere il Comala, motivando questa scelta con la necessità di riqualificare l’area.

Caso Comala. In un video il presidente dell’associazione culturale accusa il Comune di Torino: ha deciso di distruggere un’esperienza di comunitàIl presidente di Comala, Andrea Pino, accusa Comune di Torino e Partito Democratico sull’assegnazione dello spazio di Torino. quotidianopiemontese.it

Gli spazi di Comala restano attivi fino a luglio 2026, ma il futuro resta una vera incognitaGià tre anni fa l’associazione aveva denunciato il rischio di essere cancellata dal progetto legato alla trasformazione dell’area ex Westinghouse ... torinoggi.it

A Torino chiude un altro spazio culturale e di coesione sociale: il Comala. Uno spazio che nasce come esperienza di comunità, attraversato ogni giorno da studenti, associazioni e gente di quartiere, dovrà chiudere. A vincere il bando un'azienda milanese spe - facebook.com facebook