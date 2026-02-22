Formigine 400 firme per l’alluvione | fognature al collasso serve

A causa dell’alluvione di giugno, i residenti di Formigine hanno raccolto oltre 400 firme per chiedere interventi immediati alle fognature. La rete idrica del paese non regge alle piogge intense, provocando allagamenti nelle zone centrali. La petizione denuncia il ritardo nei risarcimenti e sottolinea la necessità di lavori urgenti per prevenire future emergenze. La richiesta viene presentata alle autorità locali per accelerare le risposte. La situazione rimane critica nelle zone più colpite.

Formigine, l’Alluvione e la Lunga Attesa dei Risarcimenti: Una Petizione Scuote la Politica Locale. Formigine, in provincia di Modena, è al centro di una crescente ondata di preoccupazione e frustrazione tra i residenti, che hanno formalizzato una petizione per sollecitare interventi urgenti sulla rete fognaria e il riconoscimento dei danni subiti a seguito dell’alluvione dello scorso giugno. L’iniziativa, che ha raccolto finora quasi quattrocento firme, mira a portare la questione al centro del dibattito in consiglio comunale e a sollecitare risposte concrete da parte dell’amministrazione locale, in una zona da tempo segnata da criticità infrastrutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

