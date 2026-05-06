Soffocato da un boccone in un ristorante a Susa viene salvato dal nipote che segue al telefono le istruzioni della centrale del 118

Un uomo di 88 anni è stato soccorso oggi a Susa dopo essersi soffocato durante il pranzo in un ristorante della Torre di via XX Settembre. Il nipote, chiamato al telefono, ha seguito le indicazioni fornite dalla centrale del 118 di Azienda Zero e ha aiutato il familiare a liberarsi dal boccone ostruente. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi per l’anziano.

Un italiano di 88 anni è stato salvato all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 6 maggio 2026, da suo nipote su istruzioni dei sanitari del 118 Azienda Zero, dopo essere rimasto soffocato da un boccone nel ristorante della Torre di via XX Settembre, nel centro di Susa. L'anziano, che si trovava a.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Muore soffocato da un boccone mentre pranza con familiari e amici: tragedia al ristorante a FirenzeLa tragedia davanti a familiari e amici in un locale nelle campagne di Montelupo fiorentino, nella città metropolitana di Firenze, dove l’uomo stava... Walter muore a cena al ristorante: “Soffocato da un boccone”. Un medico ha provato la manovra di Heimlich, ma non è riuscitaMontecatini, 24 febbraio 2026 – Stava trascorrendo una tranquilla serata al ristorante Gialdini, in via Biscolla, quando, all’improvviso, ha iniziato... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Muore soffocato da un boccone mentre pranza con familiari e amici: tragedia al ristorante a Firenze; Muore soffocato mentre pranza al ristorante: tragedia in un giorno di festa; Tragedia a Montelupo, anziano muore soffocato da un boccone di cibo; Muore soffocato da un boccone mentre pranza al ristorante a Montelupo Fiorentino. Rischiava di morire soffocato: il nipote (guidato da un'infermiera al telefono) salva la vita del nonnoTutto a causa di un boccone andato di traverso: decisiva la prontezza dell'operatrice di Azienda Zero che aveva ricevuto la chiamata da un ristorante di Susa ... torinoggi.it Tragedia a Montelupo, anziano muore soffocato da un boccone di ciboTragedia nella giornata di oggi a Montelupo Fiorentino dove un uomo, di 85 anni, ha perso la vita in seguito ad un'ostruzione delle vie aeree causata, ... gonews.it Morì subito, soffocato da un tampone imbevuto di toluolo, solvente industriale per vernici. I suoi rapitori lo scelsero perché facilmente reperibile nei colorifici e meno caro rispetto al classico cloroformio. Per narcotizzarlo glielo premettero con forza sul viso, dop - facebook.com facebook