Un'azienda ha annunciato di aver ottenuto l'assegnazione della certificazione francese per la detrazione fiscale del 5,5% sul valore aggiunto, relativa a sistemi fotovoltaici residenziali fino a 9 kWp. La certificazione si applica ai sistemi che rispettano lo standard PPE2 V2 per i materiali di protezione personale, caratterizzato da requisiti molto rigorosi. Questa modifica permette ora di beneficiare di agevolazioni fiscali più vantaggiose per specifici impianti solari domestici.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE French residential PV systems up to 9 kWp can now access the reduced 5.5% VAT rate, but only with modules that meet the demanding PPE2 V2 certification. AIKO is one of the few manufacturers to achieve this. DÜSSELDORF, Germany, May 7, 2026 PRNewswire — AIKO has confirmed that its photovoltaic modules qualify for the reduced 5.5% Value Added Tax (VAT) rate in France under the newly enforced PPE2 V2 certification. This makes AIKO a key enabler for French residential installations seeking the preferential tax rate. Under French rules, residential PV systems face a standard 20% VAT. The reduced 5.5% rate applies only to systems up to 9 kWp that meet all PPE2 V2 criteria.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - AIKO Secures French 5.5% VAT Eligibility Under Stringent PPE2 V2 Carbon Standard

Notizie correlate

Sconto sulla carbon tax solo a KievL’Unione pronta a esentare dal Cbam gli Stati membri che importano acciaio ucraino Il motivo? È strategico per il riarmo.

Fotovoltaico: AIKO acquista Maxeon e rilancia l’innovazione, PPA flessibili per imprese e nuovi investimenti in Italia.Il mercato italiano delle energie , in particolare del fotovoltaico e dello storage, è in fermento.