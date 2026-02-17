Fotovoltaico | AIKO acquista Maxeon e rilancia l’innovazione PPA flessibili per imprese e nuovi investimenti in Italia

AIKO ha acquistato Maxeon, spinta dalla voglia di innovare nel settore fotovoltaico e di offrire PPA più flessibili alle imprese italiane. L’operazione porta anche a nuovi investimenti nel Paese, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel mercato energetico italiano. Nel frattempo, il settore solare in Italia si prepara a un 2026 ricco di crescita e cambiamenti.

Solare, Investimenti e Rilancio Industriale: L'Italia Energetica del 2026. Il mercato italiano delle energie, in particolare del fotovoltaico e dello storage, è in fermento. Accordi commerciali, investimenti significativi e un'ondata di innovazione tecnologica stanno ridisegnando il panorama energetico nazionale, con un crescente sull'integrazione di sistemi di accumulo. Il 17 febbraio 2026, una serie di sviluppi conferma una tendenza positiva, segnata da un rinnovato impegno verso un futuro energetico più sostenibile. AIKO Consolida la Leadership nel Fotovoltaico con l'Acquisizione di Maxeon. L'azienda AIKO ha compiuto un passo decisivo verso il consolidamento della propria posizione nel mercato europeo del fotovoltaico. Al via la misura Fotovoltaico e Termo-fotovoltaico per le imprese del Sud Italia Energetica: Investimenti e Alleanze per Fotovoltaico, Accumulo e Comunità Sostenibili. In Italia, il settore energetico si muove rapidamente.