L’Unione Europea sta valutando di esentare temporaneamente alcuni stati membri dalla carbon tax, nota anche come Cbam, per le importazioni di acciaio proveniente dall’Ucraina. Questa decisione riguarda principalmente quei paesi che importano grandi quantità di acciaio ucraino, con l’obiettivo di sostenere le forniture industriali in un momento di tensioni geopolitiche. La proposta si inserisce in un quadro più ampio di misure strategiche legate al riarmo e alla sicurezza energetica.

L’Unione pronta a esentare dal Cbam gli Stati membri che importano acciaio ucraino Il motivo? È strategico per il riarmo. Allora Volodymyr Zelensky potrà fare più affari inquinando. L’Unione europea sta valutando di fare un’eccezione importante al proprio meccanismo di tassazione climatica per sostenere l’industria siderurgica ucraina, un settore considerato strategico sia per l’economia di Kiev sia per il riarmo del continente. Al centro del dibattito c’è il Carbon border adjustment mechanism (Cbam), lo strumento introdotto da Bruxelles per tassare le importazioni ad alta intensità di carbonio e proteggere le imprese europee soggette a rigide normative ambientali.🔗 Leggi su Laverita.info

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