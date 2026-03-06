Tumori prostata Fondazione Aiom | In 10 anni +55% uomini vivi dopo la diagnosi

Negli ultimi dieci anni in Italia, il numero di uomini sopravvissuti dopo una diagnosi di tumore alla prostata è cresciuto del 55%. La Fondazione Aiom ha reso noto questo dato, evidenziando un miglioramento nei tassi di sopravvivenza legati a questa patologia. Il dato si riferisce esclusivamente a coloro che sono ancora in vita dopo la diagnosi in un arco temporale di dieci anni.

In 10 anni, in Italia, gli uomini vivi dopo la diagnosi di tumore della prostata sono aumentati del 55%. Erano 217.000 nel 2014, sono diventati 485.000 nel 2024. Inoltre, nel 2026 (rispetto al periodo 2020-2021) è stimata una riduzione della mortalità del 7,4% per questa neoplasia. Progressi importanti che hanno reso il tumore della prostata una patologia caratterizzata da una sopravvivenza progressivamente più lunga fino alla cronicizzazione, grazie a terapie innovative e a cure sempre più efficaci. Serve però più attenzione alla qualità di vita, che oggi è ancora considerata in modo non sistematico e troppo spesso in una fase tardiva del processo decisionale, quando le principali scelte terapeutiche sono già state orientate dai parametri di efficacia oncologica tradizionali.

