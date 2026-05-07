Aiello | Se me lo chiedono resto presidente

Un presidente ha ribadito che, una volta concluso il campionato, lascerà il suo incarico. Tuttavia, ha aggiunto di essere spesso convinto a rimanere nel ruolo dai suoi soci, che ogni anno lo convincono a continuare. Queste dichiarazioni sono state fatte in un momento di confronto pubblico sul futuro della gestione della squadra.

"Lo ripeto sempre: a fine campionato lascio. Ma ogni anno i miei soci mi convincono a rimanere come presidente. Che è solo un simbolo, perché, lo ribadisco, se dovessi abdicare, resterei sempre nel Cda della squadra. Presidente o meno, vale il cuore e lo slancio che ho sempre avuto per questa squadra". Così il presidente John Aiello in un’intervista rilasciata a Italian Roots Tv, piattaforma multiformato e agenzia di comunicazione con sede a New York. Proprio oggi il presidente tornerà a Cesena, per poi assistere, domani sera, all’ultima gara di campionato, al Manuzzi, contro il Padova, ultima chance per i bianconeri di accedere ai playoff. Il presidente incontrerà anche Sergio Floccari, favorito a rivestire l’incarico di direttore sportivo nella prossima stagione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aiello: "Se me lo chiedono, resto presidente" Notizie correlate Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Silvia Salis: “Io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione”Il panorama politico italiano, ancora scosso dai recenti terremoti elettorali, sembra aver trovato una nuova, inaspettata protagonista capace di...