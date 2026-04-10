Silvia Salis | Io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione

Una figura politica ha affermato di essere disposta a considerare un'opzione contro la leader del governo, qualora venisse richiesto. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di fermento nel panorama politico nazionale, segnato da recenti sconvolgimenti elettorali. La sua posizione ha attirato l’attenzione e alimentato discussioni sulla possibilità di un cambiamento di alleanze e strategie all’interno dell’arena politica.

Il panorama politico italiano, ancora scosso dai recenti terremoti elettorali, sembra aver trovato una nuova, inaspettata protagonista capace di sfidare l’egemonia di Palazzo Chigi. Al centro dei riflettori internazionali finisce Silvia Salis, la sindaca di Genova, incoronata persino da una prestigiosa testata come Bloomberg quale possibile “volto nuovo” e unica vera antagonista in grado di coalizzare il fronte anti-Meloni. Il servizio dedicato alla prima cittadina ligure non lascia spazio a dubbi: la sconfitta subita dalla premier nel referendum dello scorso mese ha cambiato le regole del gioco, galvanizzando un’opposizione che ora vede in Salis la figura perfetta per il grande salto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Silvia Salis: “Io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione” Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione"Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Silvia Salis: “Io candidata anti-Meloni? Se me lo chiedessero, lo prenderei in considerazione”. Ma senza primarieRoma, 10 aprile 2026 – La premier blinda la maggioranza e punta dritto a fine mandato, mentre il campo largo scalda i motori e si prepara alla... Temi più discussi: Salis, io anti-Meloni? Se lo chiedono lo prenderei in considerazione; Tutto su mia madre Audrey e quel gioco che facciamo per sentirla ancora tra noi; Baldacci, la magnifica ossessione per l’arte metafisica di de Chirico; Avvelenate con la ricina, ecco tutto quello che non torna. Il padre: Ho la coscienza a posto. Silvia Salis: «Io l'anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi lo prenderei in considerazione»«Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga». Lo dice Silvia ... leggo.it Silvia Salis: «Io anti-Meloni? Se mi chiedessero di candidarmi ci penserei»La sindaca di Genova, volto nuovo della sinistra italiana, non parteciperà alle primarie: «Ma una richiesta unificante la prenderei in considerazione, quest’attenzione nazionale mi lusinga» ... unionesarda.it "Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Lo dice Silvia Salis, rispondendo a Bloomberg che alla sindaca di Genova dedica un lungo serv - facebook.com facebook I misteri dell’indagine su Silvia Salis: la segnalazione tedesca, il “controllo discreto”, il Viminale all’oscuro x.com