Negli ultimi decenni, l'intelligenza artificiale ha iniziato a essere utilizzata nel settore sanitario, portando alcuni benefici concreti. Tuttavia, la diffusione di queste tecnologie tra professionisti e strutture sanitarie procede lentamente. Dal 1950 a oggi, la quantità di conoscenza medica è aumentata molto rapidamente, passando da un raddoppio ogni cinquant’anni a uno ogni 73 giorni.

Se nel 1950 la conoscenza medica raddoppiava ogni cinquanta anni, oggi si stima che raddoppi ogni 73 giorni. Uno studente che oggi intraprende il percorso di laurea vedrà quindi quadruplicare l’intero corpo delle conoscenze mediche prima ancora di discutere la tesi. Una questione cruciale, quella della formazione, che sarà affrontata durante la prima sessione scientifica dell’area Healthcare della AI Week 2026, in programma il 19 maggio a Milano Fiera Rho. “L’AI Week è il contesto ideale per aprire una conversazione seria e strutturata sul futuro della formazione medica”, dichiara Sebastiano Di Guardo, Ceo di Meduspace, il polo italiano dell’Ecm che organizza la sessione.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - AI in sanità, benefici tangibili ma diffusione a rilento

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