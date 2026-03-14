L’intelligenza artificiale lavora negli ospedali in Romagna | i benefici e i limiti per una sanità che resti umana

In Romagna, l’intelligenza artificiale viene impiegata negli ospedali per supportare diverse attività cliniche e amministrative. Si tratta di tecnologie che aiutano nella diagnosi, nella gestione dei dati e in procedure di routine. Tuttavia, si registrano anche limiti legati alla complessità dei sistemi e alla necessità di mantenere un ruolo umano nel processo assistenziale. La discussione sull’uso di queste tecnologie coinvolge vari settori.

Accelerando i tempi di refertazione, pur lasciando ai sanitari la responsabilità dei processi clinici, gli algoritmi stanno innovando più aspetti della cura e della ricerca e aprendo le porte a nuove sperimentazioni Di uso (e abuso) dell’intelligenza artificiale si continua a discutere ovunque: nel mondo dell'informatica, della scuola, dell'etica ma anche della sicurezza e della sanità. Con Dossier ForlìToday abbiamo fatto un quadro di quali sono le opportunità, le sfide, i rischi e tutti gli ambiti applicativi che oggi vedono l'Ai coinvolta negli ospedali romagnoli: e di cosa ci aspetta in futuro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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