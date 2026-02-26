Sanremo la musica fa bene ai bimbi ogni età ha i suoi benefici ma ‘migliora capacità cognitive’

A Sanremo si parla di come la musica possa influenzare lo sviluppo dei più piccoli. Ascoltare i brani con i bambini si rivela un'attività che favorisce le capacità cognitive, emotive e sociali, offrendo momenti di condivisione e stimolazione. Questa pratica si inserisce nelle abitudini quotidiane di molte famiglie, contribuendo a un approccio più coinvolgente alla crescita dei figli.

(Adnkronos) – Ascoltare la musica con i figli "è un alleato per la crescita dei bambini: ha un impatto positivo sulle capacità cognitive, emotive e sociali". Se poi lo si fa davanti alla Tv seguendo il Festival di Sanremo va bene, ma "non deve alterare i preziosi ritmi sonno-veglia dei bambini. Dunque, a seconda dell'età, saranno i genitori a decidere quando far andare i bambini a dormire, recuperando l'ascolto di alcune canzoni i giorni successivi". A fare il punto sono gli esperti della piattaforma anti-bufale 'Dottore ma è vero che.?' curato dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, chirurghi e degli odontoiatri. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Sanremo, quando la canzone fa bene alla salute: i benefici della musicoterapiaDurante i giorni di Sanremo, in Italia non si parla d’altro, la kermesse monopolizza l’attenzione degli italiani.

