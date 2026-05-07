Ai David di Donatello passerella rossa degli attori politicanti | solita solfa antifascista Musella e slogan anti-governo De Angelis

Durante i David di Donatello 2026, attori e politici sono saliti sulla scena, portando con sé le loro dichiarazioni e posizioni. Tra discorsi su antifascismo e critiche al governo, la serata ha visto un mix di interventi che hanno attirato l’attenzione. La manifestazione si è svolta tra applausi e interventi pubblici, con alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere nel mondo dello spettacolo e della politica.

E’ stata una bella serata di cinema e di politica, quella dei David di Donatello 2026 che hanno incoronato come Miglior film Le città di pianura, miglior attrice protagonista Aurora Quattrocchi per Gioia mia, miglior attore protagonista Sergio Romano per Le città di pianura, mentre Matilda De Angelis trionfa come miglior attrice non protagonista per Fuori e Lino Musella vince per Nonostante. Premi anche a La città proibita, tra scenografia e fotografia. Il premio al Miglior film internazionale è andato a Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Riconoscimenti anche per Le assaggiatrici e Margherita Spampinato, che vince il David al Miglior regista esordiente per Gioia mia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ai David di Donatello “passerella rossa” degli attori politicanti: solita solfa antifascista (Musella) e slogan anti-governo (De Angelis) Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, al via la cerimonia: De Angelis e Musella migliori interpreti non protagonisti Leggi anche: Matilda De Angelis, il discorso più bello ed emozionante ai David di Donatello Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello 2026, le nomination, gli ospiti e dove vederli in tv: tutto sulla Notte degli Oscar italiana; Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati; Ai David di Donatello 2026 trionfa Le città di pianura: piccolo film, grandi premi. Tutti i vincitori. Margherita Vicario ai David di Donatello 2026 in Giorgio Armani: il corpino dai disegni fancy che spicca sui pantaloni sartoriali neriOspite sul palco per premiare la Miglior Regista Esordiente, Margherita Vicario ai David di Donatello 2026 ha scelto di indossare un look due pezzi di Armani ... vogue.it I look di Arisa ai David di Donatello 2026: trasparenze e tagli sul red carpet, cristalli sul palcoArisa è stata una delle grandi protagoniste dei David di Donatello 2026. Arrivata sul red carpet con un provocante completo dark, durante la serata si è cambiata e ha lasciato trionfare gli scintillii ... fanpage.it L'attrice siciliana sul palco dei David di Donatello: il trionfo per “Gioia mia”, l’eleganza firmata Armani e un discorso che celebra il cinema e la sua magia senza tempo x.com ANDREA CASTORINA TRIONFA AI DAVID DI DONATELLO 2026: È SUA LA MIGLIORE SCENOGRAFIA Grande emozione ai David di Donatello 2026, la notte più importante del cinema italiano, dove tra i protagonisti assoluti spicca anche Andrea Castori - facebook.com facebook