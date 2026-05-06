David di Donatello 2026 al via la cerimonia | De Angelis e Musella migliori interpreti non protagonisti

Al Cinecittà si è svolta la cerimonia dei David di Donatello 2026, con il red carpet aperto ai primi ospiti. Tra questi, l’attrice Matilda De Angelis, Aurora Quattrocchi e il regista Bruno Bozzetto, che ha ricevuto un premio speciale alla carriera. Durante la serata sono stati annunciati i vincitori delle categorie di interpreti non protagonisti, con De Angelis e Musella che hanno ottenuto il riconoscimento.

Si è acceso il red carpet a Cinecittà per la serata dei David di Donatello. Tra i primi ospiti ad arrivare l’attrice Matilda De Angelis, Aurora Quattrocchi e Bruno Bozzetto, premiato con un David speciale alla carriera. Nel corso del suo intervento, De Angelis ha voluto richiamare l’attenzione sulla situazione dei lavoratori del settore cinematografico. “Possiamo usare il palco per dare luce a una categoria dimenticata. Sono felice di essere qua stasera ma ovviamente vengo con il cuore pesante, sapendo che ci sono delle persone qua fuori e noi siamo qua dentro”, ha dichiarato l’attrice. Un pensiero rivolto alle maestranze e ai professionisti...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - David di Donatello 2026, al via la cerimonia: De Angelis e Musella migliori interpreti non protagonisti Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, al via la cerimonia: Matilda De Angelis miglior attrice non protagonista Leggi anche: David di Donatello 2026, le star infiammano il red carpet: siparietto Arisa-Matilda De Angelis Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; La 71? edizione dei Premi David di Donatello. David di Donatello 2026, i vincitori: tutti i premi assegnati (in aggiornamento)Direttamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 con l'abito da Gran sera di velluto fluido color notte firmato Armani Privé archivioCandidata come Miglior Attrice Non Protagonista per Fuori di Mario Martone, Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 ha scelto Armani Privé ... vogue.it Lino Musella vince il David di Donatello al Miglior attore non protagonista per il film 'Nonostante' di Valerio Mastandrea. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI - facebook.com facebook David di Donatello, la cerimonia a Cinecittà. De Angelis: “Le maestranze sono la nostra famiglia” x.com