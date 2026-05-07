Si è conclusa la 71esima edizione dei David di Donatello, che si è svolta nello studio 23 di Cinecittà, recentemente inaugurato e ribattezzato Studio David. La serata ha visto il film ‘Le città di Pianura’ ottenere il premio come miglior opera, mentre sono stati annunciati i vincitori nelle varie categorie. La manifestazione ha confermato il suo ruolo come appuntamento principale nel panorama cinematografico italiano.

Si è conclusa la 71esima edizione dei David di Donatello. Questa edizione, svoltasi nel meraviglioso studio 23 di Cinecittà, fresco di inaugurazione, che verrà battezzato Studio David, ha riservato molte sorprese. Scorriamo insieme la lista completa dei vincitori, dai premi alle interpretazioni alle migliori maestranze tecniche e artistiche. Il trionfo dell’arte italiana. Un Italia ricca di arte. Letteratura, musica, poesia, ma anche storia, politica: i David di quest’anno hanno avuto l’audacia di ritrarre un Paese tanto fragile quanto grande. Da Le città di Pianura, a Duse, Elisa, Tre ciotole, 40 secondi, e tanti altri titoli. Tutti con un comparto tecnico e interpretativo di grandissima qualità.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ai David di Donatello 71 trionfa ‘Le città di Pianura’: ecco la lista completa dei vincitori

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