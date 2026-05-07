L’Unione Europea ha deciso di posticipare l’entrata in vigore di alcune norme previste dall’AI Act, introducendo nel frattempo un divieto specifico sui deepfake sessuali. La misura riguarda i contenuti artificiali che rappresentano persone coinvolte in scene di natura sessuale senza il loro consenso e mira a limitare l’uso di queste tecnologie in modo dannoso o ingannevole. La decisione è stata comunicata in risposta alle criticità sollevate negli ultimi anni.

Parlamento e Consiglio europeo hanno trovato un’intesa in materia dell’ormai noto AI Act, ovvero la legge Ue sull’intelligenza artificiale per regolamentarne l’utilizzo e lo sviluppo. L’accordo tra i due organi è volto a semplificare alcune parti della legge europea ed introducendo anche unnuovo divieto: creare i cosiddetti deepfake, vietando l’utilizzo di app che danno la possibilità di creare immagini a sfondo sessuale di una persona, senza il consenso. In Italia recentemente si è parlato molto di questo tipo di problematica, specialmente alla luce degli ultimi casi che ha visto nel mirino ilPresidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha denunciato la creazione di immagini intime false che la ritraggono.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - AI Act, intesa Ue sul rinvio: introdotto il divieto di deepfake sessuali

Notizie correlate

AI Act e divieto deepfake sessuali, via libera del Parlamento Ue al rinvioRpma, 18 marzo 2026 – Le commissioni Mercato interno e Libertà civili del Parlamento europeo hanno approvato mercoledì la loro posizione congiunta...

AI, l’Europa corregge il tiro: rinvio sull'”AI Act”, più tempo alle imprese e stop immediato ai deepfake sessuali. I dati del riassettoL’Unione europea interviene ancora sull’intelligenza artificiale, ma questa volta lo fa rallentando.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: In vigore l'intesa Ue-Mercosur, via i dazi al 90% dell'export europeo; L’UE vieta le app di nudificazione; Urso: intesa Italia-Francia sull’agenda digitale UE tra IA, innovazione e competitività; Intelligenza artificiale: l’Unione Europea non trova un accordo (ed è colpa della Germania).

Intesa Ue sul rinvio dell'Ai Act, è stato introdotto il divieto di deepfake sessualiLeggi su Sky TG24 l'articolo Intesa Ue sul rinvio dell'Ai Act, è stato introdotto il divieto di deepfake sessuali ... tg24.sky.it

AI Act, l’Ue prende tempo e rinvia gli obblighi per i sistemi ad alto rischio. Stop ai deepkafe nudiDal 2 dicembre 2027 scatteranno gli obblighi per l'AI ad alto rischio. Per l’AI integrata in prodotti e macchinari dal 2 agosto 2028. key4biz.it

Open act 31 luglio Il progetto Malbianco nasce nel 2014 dall’idea di Carlo (Voce e Chitarra) dapprima come solista e poi come band. Nel 2015, ne entrano a far parte Antonio (chitarra solista) e Alessandro (basso, synt e drum machine) formando l’eclettico tr - facebook.com facebook

Questa mattina presso AREL il Policy Talk sull’Industrial Accelerator Act. @EnricoLetta sulla roadmap One Europe, One Market adottata dalle istituzioni Ue, Immavera Sardone sulla proposta della Commissione. Ora fase legislativa decisiva. x.com