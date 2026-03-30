L’Unione europea ha deciso di posticipare l’adozione del regolamento sull’intelligenza artificiale, noto come “AI Act”, concedendo più tempo alle imprese per adeguarsi. Contestualmente, è stato vietato l’uso immediato di deepfake sessuali, con un’azione immediata contro questa tipologia di contenuti. La decisione fa parte di un riassetto delle norme in materia di tecnologia e sicurezza digitale.

L’Unione europea interviene ancora sull’intelligenza artificiale, ma questa volta lo fa rallentando. Non una retromarcia, piuttosto un riassetto delle scadenze e delle priorità in un quadro normativo che, nella sua versione originaria, aveva imposto tempi stretti e un perimetro applicativo destinato a incidere in modo immediato su settori chiave dell’economia digitale. Il voto dell’Europarlamento delinea una fase di assestamento: rinvio mirato delle regole più complesse, introduzione di nuove date certe e, contestualmente, l’inserimento di divieti più espliciti su usi considerati ad alto impatto sociale. Revisione dell’AI Act tra innovazione, mercato e tutela dei diritti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - AI, l’Europa corregge il tiro: rinvio sull'”AI Act”, più tempo alle imprese e stop immediato ai deepfake sessuali. I dati del riassetto

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