AI Act e divieto deepfake sessuali via libera del Parlamento Ue al rinvio

Le commissioni Mercato interno e Libertà civili del Parlamento europeo hanno approvato mercoledì la loro posizione congiunta sulla proposta di semplificazione della legge europea sull’Intelligenza artificiale, nota come pacchetto omnibus. Questa decisione riguarda anche il divieto dei deepfake sessuali, con un via libera al rinvio di questa misura. La discussione si è concentrata sulle modalità di regolamentazione dell’uso dell’intelligenza artificiale in Europa.

Rpma, 18 marzo 2026 – Le commissioni Mercato interno e Libertà civili del Parlamento europeo hanno approvato mercoledì la loro posizione congiunta sulla proposta di semplificazione, il cosiddetto pacchetto omnibus, della legge europea sull’Intelligenza artificiale. Il testo è stato adottato mercoledì con 101 voti a favore, 9 contrari e 8 astensioni e apre ora la strada al passaggio in plenaria, previsto per il 26 marzo, dopo il quale potranno iniziare i negoziati con il Consiglio. Tra i punti principali figurano il rinvio di alcune scadenze per i sistemi di IA ad alto rischio, l’introduzione di date applicative più chiare e la proposta di vietare i deepfake con contenuti sessuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Articoli correlati L’Ue contro X: nuova indagine sui deepfake sessuali generati da GrokLa Commissione Europea si scaglia di nuovo contro X per una presunta violazione delle norme sui servizi digitali nell’ambito della diffusione di... Deepfake sessuali, l’Ue non molla sul caso X: l’IA Grok finisce ancora nel mirinoBruxelles amplia l’inchiesta avviata nel 2023: sotto esame la gestione dei rischi legati ai contenuti illegali e la tutela delle donne e dei minori... Contenuti e approfondimenti su AI Act e divieto deepfake sessuali via... Temi più discussi: Shadow AI: i rischi aziendali di mancato governo dell’intelligenza artificiale; AI, l’UE accelera sulla semplificazione delle regole: accordo del Consiglio sull’AI Act; Lo status giuridico del cittadino nell'era dell'intelligenza artificiale; Tecnologie digitali e diritto. AI Act e divieto deepfake sessuali, primo via libera Pe al rinvioPrimo via libera delle commissioni Mercato interno e Libertà civili del Parlamento europeo alla proposta di semplificazione, il cosiddetto omnibus, che modifica la legge sull'intelligenza artificiale ... ansa.it L'Ue valuta di estendere i divieti dell'AI Act ai deepfake sessualiL'Unione europea evoca la possibilità di considerare la creazione di deepfake sessuali come una pratica vietata nel quadro della legge europea sull'intelligenza artificiale dopo lo scandalo delle ... ansa.it L'Industrial Accelerator Act è stata promossa soprattutto dal commissario francese Séjourné. Ma il governo di Parigi boccia la proposta di Bruxelles e contesta l'apertura delle quote "made in Eu" a paesi terzi (una concessione alla Germania). Ecco perché. x.com Industrial accelerator act. In 10 anni va raggiunto il 20% del Pil invertendo il trend (dal 2000 calo dal 17,7% al 15%.). Auto, acciaio, investimenti esteri e Pmi: i dubbi delle imprese sulla proposta - facebook.com facebook