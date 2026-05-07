AI Act Berlino ottiene l’esenzione sui macchinari Il successo di Merz a Bruxelles

A Berlino è stata concessa un’esenzione sui macchinari nell’ambito dell’AI Act, mentre a Bruxelles il politico tedesco Friedrich Merz ha ottenuto un risultato positivo per i colossi tecnologici del paese. Merz aveva lavorato personalmente per assicurarsi questa esenzione, promettendo ai rappresentanti dell’industria di ottenere un’attenuazione delle norme europee. La vicenda riguarda le regolamentazioni europee sulle tecnologie e le loro applicazioni industriali.

Una potenziale vittoria per la Germania e per il suo cancelliere. Friedrich Merz si era speso in prima persona e aveva promesso ai colossi tecnologici tedeschi di ottenere un’esenzione da parte dell’Unione europea su alcune regole. Come sui macchinari utilizzati dalle aziende, su cui i limiti previsti dalla legge europea sull’intelligenza artificiale potrebbe essere posticipati. Secondo Politico, Berlino è molto vicino a raggiungere questo obiettivo. Mercoledì infatti gli europarlamentari hanno concordato di eliminare alcune misure dell’AI Act. Tra queste, appunto, quella sui macchinari. Inizialmente, prevedeva che dovevano essere conformi sia alle regole previste dalla legge europea sia alle norme settoriali.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - AI Act, Berlino ottiene l’esenzione sui macchinari. Il successo di Merz a Bruxelles Notizie correlate AI Act: stallo a Bruxelles, l’Europa non rimanda le nuove regole? Cosa sapere Bruxelles, stallo tra Parlamento e Stati sulla proroga dell'AI Act al dicembre 2027. Caso Crans-Montana: Meloni ottiene l’esenzione per i costi medici? Cosa scoprirai Chi sono i responsabili indagati per il rogo del Constellation? Come verrà gestito il recupero dei fondi della Protezione Civile?...