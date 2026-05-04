Caso Crans-Montana | Meloni ottiene l’esenzione per i costi medici

In un nuovo sviluppo legato al caso di Crans-Montana, il governo ha ottenuto l’esenzione dal pagamento dei costi medici. Sul fronte delle indagini, sono stati individuati alcuni responsabili coinvolti nel rogo del velivolo Constellation. Contestualmente, si sta pianificando il recupero dei fondi destinati dalla Protezione Civile, che sono stati oggetto di attenzione nelle procedure giudiziarie in corso.

? Cosa scoprirai Chi sono i responsabili indagati per il rogo del Constellation?. Come verrà gestito il recupero dei fondi della Protezione Civile?. Perché l'Avvocatura dello Stato ha deciso di agire a Sion?. Quali sono i dettagli tecnici del protocollo tra Roma e Berna?.? In Breve L'avvocato Romain Jordan assiste le famiglie e coordina la strategia legale italiana.. L'Avvocatura generale dello Stato si costituisce parte civile presso la procura di Sion.. Le indagini elvetiche coinvolgono i titolari del Constellation e il sindaco di Crans.. Il Consiglio federale svizzero analizza i protocolli per i rimborsi tra amministrazioni sanitarie.. A Erevan, la premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente svizzero Guy Parmelin per affrontare l’emergenza legata alle fatture mediche dei feriti nell’incendio di Crans-Montana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Crans-Montana: Meloni ottiene l’esenzione per i costi medici Notizie correlate Crans Montana, Meloni incontra il presidente svizzero e ottiene lo stop alle fatture: la Svizzera cede sul fango dei rimborsiCrans Montana, dopo il colloquio tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, Berna annuncia: «Al fine di evitare... Crans-Montana, Giorgia Meloni: “Ripugnante se i costi delle cure cadessero sulle vittime o sull’Italia”“Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crans-Montana e spese mediche, l’Italia non pagherà; Crans-Montana, la Svizzera chiede all’Italia 108mila euro per i tre ricoveri. Meloni: Richiesta ignobile; Scontro senza fine su Crans-Montana: l'Italia non pagherà le spese mediche alla Svizzera (che le chiede); Crans-Montana, la Svizzera chiederà all'Italia il rimborso delle spese mediche. Meloni: 'Ignobile richiesta, la respingeremo'. Crans-Montana, il presidente svizzero: «Non manderemo fatture alle famiglie delle vittime». L'accordo dopo il summit con Giorgia MeloniLe persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, «indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate ... leggo.it Fatture ai feriti di Crans-Montana, Meloni incontra Parmelin: Cerchiamo una soluzione accettabileLa premier ha visto il presidente della Confederazione svizzera: Impegno politico affinché alle famiglie non venga richiesto alcun onere relativo alle cure ... milano.repubblica.it Caso Crans Montana: la Svizzera ferma le fatture alle vittime italiane Le persone ferite nell'incendio a Crans-Montana e le loro famiglie, "indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche” prestate negli ospedali s - facebook.com facebook