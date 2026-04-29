A Bruxelles si registra un blocco tra Parlamento e Stati membri sulla proroga dell'AI Act, che ora dovrebbe arrivare fino a dicembre 2027. Le disposizioni per le applicazioni considerate ad alto rischio rimangono in vigore a partire da agosto prossimo, senza modifiche. La disputa riguarda principalmente la tempistica e l'applicazione delle nuove regole, che ancora non trovano un accordo definitivo tra le istituzioni europee.

? Cosa sapere Bruxelles, stallo tra Parlamento e Stati sulla proroga dell'AI Act al dicembre 2027.. Le norme per applicazioni ad alto rischio restano operative già da agosto prossimo.. Dopo ore di negoziati serrati a Bruxelles che si sono protratti fino alla notte tra martedì e mercoledì, i rappresentanti del Parlamento europeo e dei governi degli Stati membri non sono riusciti a trovare un punto d’incontro per posticipare le norme sull’intelligenza artificiale. L’impasse diplomatica ha bloccato la proposta di rimandare al dicembre 2027 l’entrata in vigore di alcune parti cruciali dell’AI Act, una mossa che avrebbe anche permesso di vietare le applicazioni di AI destinate alla nudificazione digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI Act: stallo a Bruxelles, l’Europa non rimanda le nuove regole

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