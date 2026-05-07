De Luca ha annunciato che ricoprirà il ruolo di consulente senza ricevere compenso. Questa decisione è stata comunicata a Gentile, uno dei candidati in corsa per le prossime elezioni. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sui motivi di questa scelta. Gli altri candidati che competono contro Gentile sono rimasti in attesa di eventuali reazioni o sviluppi legati a questa novità, che potrebbe influenzare la dinamica delle future sfide elettorali.

? Cosa scoprirai Chi sono gli altri candidati che sfidano la coalizione di Gentile?. Come influirà la mossa di De Luca sugli altri schieramenti?. Perché la nomina di De Luca come assessore è stata esclusa?. Quali programmi presentano le liste di Alonge, Di Rosa e Sodano?.? In Breve Coalizione di Gentile include Lega, Democrazia Cristiana e Noi Moderati-Sud chiama Nord.. Candidati Dino Alonge, Giuseppe Di Rosa e Michele Sodano sfidano la lista Gentile.. De Luca è sindaco di Taormina e garantisce supporto tecnico gratuito a Gentile.. Alonge è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Forza Azzurri e Udc..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agrigento, De Luca a Gentile: “Sarò consulente senza compenso

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