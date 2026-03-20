L'Enpacl, l'ente nazionale di previdenza e assistenza dei consulenti del lavoro, ha dichiarato l'intenzione di favorire un ricambio generazionale continuo tra i professionisti iscritti. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 20 marzo e riguarda le sfide che l’ente affronta nel gestire il proprio patrimonio di professionisti. La discussione si concentra sulla necessità di mantenere un equilibrio tra vecchie e nuove generazioni di consulenti.

Roma, 20 mar. (AdnkronosLabitalia) - "Le sfide sono tante per quanto riguarda l'ente nazionale di previdenza e assistenza. Innanzitutto, la prima funzione che noi abbiamo è quella di controllare sempre, tenere ben sotto controllo la sostenibilità dell'ente, l'equilibrio, perché questa è la cosa principale di cui ci dobbiamo incaricare. Detto questo però, l'ente non significa solo 'elargire pensioni', come qualcuno può pensare: dobbiamo anche ideare iniziative importanti per far sì che ci sia una popolazione della nostra categoria che sia in continua evoluzione, e in particolare che vi sia un ricambio generazionale costante e continuo". Lo ha detto Stefano Dalla Mutta, neopresidente dell'Enpacl, intervenuto all'apertura dei lavori dell'assemblea dei Consigli provinciali dei consulenti del lavoro a Torino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Professioni, Dalla Mutta (Enpacl): "Favorire il ricambio generazionale costante dei consulenti lavoro"

Articoli correlati

Servono scrutatori e presidenti di seggi, corsi con gli studenti per favorire il ricambio generazionaleAlle elezioni amministrative del 2022 fece scalpore e sollevò un vespaio di polemiche il caso delle sezioni rimaste temporaneamente chiuse per...

Mercato del lavoro grigio: cala il ricambio generazionale in Italia e nel mondoNel 2024 l’età media dei lavoratori dipendenti del settore privato in Italia ha sfiorato i 42 anni, segnando un incremento di circa quattro anni...

Una raccolta di contenuti su Dalla Mutta

Discussioni sull' argomento ENPACL, Stefano Dalla Mutta è il nuovo Presidente; Ente consulenti del lavoro, Dalla Mutta è il nuovo presidente; Riforma delle professioni: criticità nell’analisi di Confprofessioni; Riforma forense: ordini professionali chiedono chiarimenti sulla riserva della consulenza legale.

Ente consulenti del lavoro, Dalla Mutta è il nuovo presidenteÈ il professionista padovano Stefano Dalla Mutta il nuovo presidente dell'Enpacl, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro. (ANSA) ... ansa.it

“Mia madre voleva abortirmi”. Marina La Rosa a Verissimo ripercorre le ferite che l’hanno segnata fin da bambina. Dalla scoperta a 11 anni al crollo dopo il divorzio, quando arrivò a pesare 47 chili. - facebook.com facebook