Nel tentativo di favorire il ricambio generazionale nel mondo del lavoro, sono stati avviati incentivi sperimentali per il 2026 e il 2027. Si tratta di un programma che mira a promuovere il part-time come soluzione per coinvolgere lavoratori prossimi alla pensione e agevolare l’ingresso di nuove figure. Le misure prevedono agevolazioni economiche e sostegni specifici per le aziende che adottano questa forma di contratto.

Part-time incentivato per consentire l’accompagnamento alla pensione e, in seconda battuta, il ricambio generazionale nelle aziende. Da martedì 7 aprile, giorno in cui è entrata in vigore la prima legge annuale dedicata espressamente alle Pmi, le piccole e medie imprese (legge 34 del 2026, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 68 del 23 marzo 2026), scatta una misura che ha l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nelle aziende (articolo 6). In particolare, la norma prevede - in via sperimentale per il 2026 e il 2027 - un part-time incentivato per i lavoratori prossimi alla pensione nelle Pmi fino a 50 dipendenti, per favorire il ricambio generazionale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Scattano gli incentivi al part time per favorire il ricambio generazionale

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