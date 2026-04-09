Bonus agricoltura | 2.000€ a fondo perduto per mettere in sicurezza i

A partire dal 15 aprile 2026, micro, piccole e medie imprese attive nei settori agricolo, agroindustriale e agromeccanico potranno richiedere un contributo di 2.000 euro a fondo perduto. La misura è destinata a finanziare interventi di sicurezza sui mezzi di lavoro, offrendo un aiuto diretto alle imprese per migliorare le condizioni di sicurezza nelle aziende agricole e relative attività.

Le micro, piccole e medie imprese che operano nei settori agricolo, agroindustriale e agromeccanico potranno accedere a un sostegno economico per la sicurezza dei mezzi di lavoro a partire dal 15 aprile 2026. Il nuovo bando ISMEA, frutto della sinergia tra Masaf, INAIL, CREA e ISMEA stabilita lo scorso 9 dicembre 2025, mette a disposizione 10 milioni di euro per finanziare interventi immediati volti a ridurre i rischi durante l’uso dei trattori agricoli e forestali. La misura si distingue dagli altri finanziamenti ISMEA del 2026 per il suo approccio estremamente mirato: non si punta all’acquisto di nuovi macchinari, ma al potenziamento tecnologico e strutturale dei mezzi già in dotazione alle aziende. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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